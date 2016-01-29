Нацбанк визнав неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України 29 січня прийняв рішення про віднесення "Авант-Банку" до категорії неплатоспроможних.

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

"Кошти 96% вкладників будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів обсягом близько 550 мільйонів гривень", - наголошується в повідомленні.

Регулятор повідомляє, що банк було віднесено до категорії проблемних напочатку грудня 2015 року.

"Враховуючи відсутність у акціонерів чітких планів щодо поповнення ліквідності банку та невиконання операцій клієнтів у встановлений законодавством термін, Національним банком було прийняте рішення про віднесення "Авант-Банку" до категорії неплатоспроможних", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки, і ще 3 банки стали неплатоспроможними у січні цього року. Ці банки виводяться з ринку Фондом гарантування, який здійснює їх тимчасову адміністрацію та ліквідацію.

Останнім часом в соціальних мережах і деяких засобах масової інформації поширюються заклики до вкладників забирати депозити з банків з причини нібито масового визнання фондом гарантування договорів за вкладами нікчемними.

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Довідка УНІАН."Авант-банк" – універсальний комерційний банк, зареєстрований Національним банком України у 2009 році. По інформації на сайті банку, за станом на 1 січня 2015 року головним його акціонером є компанія "Стабіл Холдинг", опосередкованим власником якої є Ігор Завацький.