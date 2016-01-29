Нацбанк опустив офіційну гривню відразу на 40 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2555,5029 (29 січня – 2515,1769)

100 EUR – 2790,6092 (29 січня – 2742,2974)

10 RUR – 3,3995 (29 січня – 3,2510)

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,55/25,70 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 27,7830/27,9460 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3360/0,3380 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,5550 гривні/долар, до цього часу було укладено 372 угоди на суму 110,78 мільйона доларів.