У Росії за рахунок введення додаткового податку хочуть назбирати на виплати пенсій

У Росії обговорюється питання підвищення зборів у позабюджетні фонди, пишуть "Ведомости".

Глава уряду Дмитро Медведєв доручив Мінпраці, Мінфіну та Мінекономрозвитку «опрацювати питання: нарахування страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування з сум, що перевищують установлений граничний розмір бази для нарахування страхових внесків; запровадження соплатежа застрахованих осіб при сплаті внесків».

Читайте такожBloomberg прогнозує Росії тривалу стагнаціюВнески до Пенсійного фонду (ПФР) сплачують роботодавці до фонду оплати праці. Зараз для зарплат до 796 000 руб. (1 дол. - 75 руб.) у рік ставка становить 22% і плюс 10% з більш високих заробітків.

Обговорюється додатковий платіж з працюючих громадян в 2%, знає федеральний чиновник. Щодо платежу роботодавців розглядалися два основних варіанти, чиновники розповідали раніше. Перший – запровадження єдиного платежу з усього фонду оплати праці (зараз для платежів в ПФР, фонди соцстраху та обов'язкового медичного страхування різна база). Другий – збільшення вдвічі до 20% пенсійного внеску із заробітків, що перевищують 796 000 руб.

Дізнатися результатів обговорення «Відомостям» у неділю не вдалося. Представники Мінпраці, Мінфіну і Мінекономрозвитку не змогли надати коментарі. Прес-секретар Медведєва Наталія Тімакова не була доступна для журналістів.

Прогнозований ПФР фонд оплати праці на 2016 р. – 19,9 трлн руб. Таким чином, введення 2% додаткового платежу з усіх громадян дасть пенсійній системі майже 400 млрд руб.

Чиновники в останні роки періодично обговорюють підвищення податків для населення. Зокрема, в цьому році зростуть податки на нерухомість.

На введення будь-яких платежів з доходів працюючих уряд зараз не піде через загрозу зростаючої бідності, впевнена директор Інституту соціального аналізу та прогнозування Тетяна Малєва: «Поки зарплати падають на 10% в рік – нічого введено бути не може». Введення додаткового навантаження тільки на доходи, що вважаються високими, нічого бюджету не принесе. Зарплат понад поріг занадто мало, оцінює Малєва.

В грудні 2014 р. президент Росії Володимир Путін обіцяв бізнесу не погіршувати податкові умови. Але страхові внески не податки, відзначають два федеральних чиновника. Так що формально мораторій порушено не буде. Хоча, звичайно ж, це зростання фіскального навантаження, визнають вони. Потрібна реформа пенсійної системи, підвищення пенсійного віку, розвиток накопичувальної системи, визнає інший чиновник, але цим треба займатися, простіше підняти навантаження.

Навантаження на зарплати і зараз в Росії високе. Згідно з рейтингом Doing Business – 35,6% від прибутку підприємств. Для порівняння: у країнах ОЕСР цей показник становить 24,1%, у Європі та Центральній Азії – 20,4%.