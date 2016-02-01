Україна зберегла 162-гу позицію в рейтингу вільних економік, Росія опустилася на десять

Індекс розраховується американським дослідницьким інститутом Heritage Foundation та виданням The Wall Street Journal, передає Lenta.ru.

Країнами з найбільш вільними економіками, як і рік тому, визнані Гонконг, Сингапур і Нова Зеландія, а невільними — Венесуела, Куба і КНДР. США посіли в рейтингу 11-ту позицію.

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У рейтингу Україна зберегла ту ж позицію, що і рік тому - в самому кінці групи країн з "переважно невільною" економікою. Крім того, до цієї категорії укладачі рейтингу віднесли Узбекистан й Туркменістан.

Наголошується, що Росія опустилася на 10 позицій — до 153-го місця. Білорусь потрапила до групи країн з "пригніченими економіками", опустившись зі 153-ї на 157-у сходинку.

Укладачі рейтингу враховують ступінь економічної свободи, які вони розраховують на основі десяти критеріїв. До ключових можна віднести гарантію прав власності, свободу від корупції, ефективність та прозорість державних витрат, свободу торгівлі і гнучкість ринку праці.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна перебуває на останньому місці в рейтингу економічних свобод зі 43 країн Європи, і її загальний бал нижчий, ніж у цілому у світі.