Яресько обговорила умови отримання другого траншу від ЄС

Міністр фінансів України Наталія Яресько обговорила умови отримання нашою країною другого траншу фінансової допомоги від Європейського Союзу на 600 мільйонів євро з головою представництва Євросоюзу в Україні Яном Томбінським.

Про це повідомляється на сторінці міністра в соціальній мережі Facebook.

"Цієї п'ятниці зустрілася з головою представництва Євросоюзу в Україні Яном Томбінським. Обговорили кроки, які необхідно здійснити Україні для отримання 600 млн євро другого траншу в рамках третьої програми фінансової підтримки EU MFA", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначила Яресько, вона обговорила можливості отримання технічної допомоги від ЄС в 2016 році для реформування адміністрування податків, децентралізації та реформи державної служби.

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Як повідомляв УНІАН, Україна поточного року планує залучити від міжнародних фінансових організацій близько 10 мільярдів доларів, включаючи 5,8 мільярда від Міжнародного валютного фонду і понад 1,5 мільярда доларів за новими кредитними програмами від Світового банку.

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Отримані кошти будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів України, які за прогнозами Національного банку України у 2016 році зростуть до 19,6 мільярда доларів, а в 2017 році - до 22,3 мільярда доларів. Наприкінці 2015 року резерви становили 13,3 мільярда доларів.