У Казахстані введено нові правила визначення ринкового курсу обміну валют

З 1 лютого в Казахстані зміниться порядок визначення та застосування ринкового курсу обміну валют, повідомляє Zakon.kz.

Тепер ринковий курс обміну валют визначається щоденно в робочі дні, в які акціонерне товариство «Казахстанська фондова біржа» проводить торги щодо іноземних валют, у наступному порядку:

Читайте такожПрезидент Казахстану порадив громадянам глибоко вдихнути і забути про долар1) по долару США ринковий курс обміну валюти визначається як середньозважений біржовий курс тенге до долара США, що склався станом на 15-30 годин астанинського часу за підсумками двох сесій фондової біржі, ранкової (основної) і денної (додаткової);

2) щодо інших іноземних валют ринковий курс обміну валют по відношенню до тенге визначається як крос-курс, розрахований з використанням ринкового курсу долара США по відношенню до тенге і курсів даних валют до долара США, що склалися станом на 16-00 годин астанинського часу згідно з котируваннями попиту, отриманими за каналами інформаційних агентств.

Раніше ринковий курс обміну валют визначався як середньозважений біржовий курс тенге до долара США, що склався на ранковій (основній) сесії біржі за станом на 11-00 годин астанинського часу.

По інших іноземних валютах - як крос-курс, розрахований з використанням ринкового курсу долара США по відношенню до тенге і курсів даних валют до долара США, що склалися станом на 15-00 годин астанинського часу згідно з котируваннями попиту, отриманими за каналами інформаційних агентств Reuters і Bloomberg.