Чистка банків продовжується: в "Авант-Банк" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію до "Авант-Банку" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Як повідомляється на сайті фонду, тимчасову адміністрацію введено терміном на один місяць – до 28 лютого 2016 року включно. Тимчасовим адміністратором банку призначено Ірина Ларченко.

НБУ прийняв рішення про віднесення "Авант-Банку" до категорії неплатоспроможних 29 січня у зв'язку з відсутністю у його акціонерів чітких планів по відновленню ліквідності банку та невиконанням операцій клієнтів у встановлений законодавством термін.

За оцінками регулятора, кошти 96% вкладників цього банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізосіб в повному обсязі, який складе близько 550 мільйонів гривень.

"Авант-Банк" працює на ринку України з 2009 року. За інформацією НБУ, його ключовим є власником Ігор Завацький через компанію "Стабіл Холдинг".

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками очищення банківської системи НБУ за 2014 і 2015 рік визнав неплатоспроможними понад 60 банків, і в результаті кількість працюючих банків в Україні скоротилося до 120 на 1 грудня 2015 року.

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Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 в 2016 році.