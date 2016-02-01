"Сбербанк" спростовує звинувачення в неповерненні вкладу на 300 мільйонів євро

"Сбербанк" (раніше – дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні) повідомляє про відсутність арешту на грошові кошти за позовом підприємця Євгена Пухальського у зв'язку з неповерненням йому депозиту на 300 мільйонів євро і скасування відповідного рішення суду, називаючи вкладника шахраєм.

Як випливає з офіційної заяви банку, переданої УНІАН, опубликована в ЗМІ інформація про рішення Рівненського міського суду про арешт 8,5 мільярда гривень на рахунках "Сбербанку" за позовом підприємця Євгена Пухальскго, що вимагає від банку повернути йому вклад на 324 мільйона євро, не відповідає дійсності.

"Сбербанк" повідомляє про відсутність арешту на грошові кошти в межах суми вимог за позовом Є. І. Пухальського та скасування відповідного рішення Рівненського міського суду від 26.01.2016. Претензії Є. І. Пухальського до "Сбербанку" про повернення грошових коштів за нібито укладеним з банком депозитним договором на суму 300 мільйонів євро не відповідають дійсності", - йдеться в документі.

Також повідомляється, що за фактом підробки зазначеного депозитного договору відкрито кримінальне провадження за статтями шахрайство в особливо великих розмірах та підробка документів.

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Довідка УНІАН. Дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших за активами.

100% акцій банку належать "Сбербанк Росії" (Російська Федерація).

У листопаді дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні змінив назву на "Сбербанк".