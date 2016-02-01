Росія списала Монголії майже $180 мільйонів боргу

Президент Росії Володимир Путін 31 січня підписав закон про ратифікацію міжурядової угоди, яку Росія і Монголія підписали 2010 року, повідомляє РБК.

Зазначена угода дозволяє Росії списати 97,8% монгольського боргу (172 мільйона доларів).

"У підписаному документі зазначалося, що загальна сума регульованих фінансових зобов'язань Монголії за категоріями заборгованості станом на 14 грудня 2010 року становить близько 174,2 мільйонів доларів. Угода дозволяє Монголії не сплачувати 97,8% суми боргу, тобто близько 170 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що закон було прийнято Держдумою РФ 22 січня і схвалено Радою Федерації 27 січня.

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Міжурядову угоду було підписано країнами 2010 року за підсумками російсько-монгольських переговорів на рівні керівників урядів у Москві.

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Зазначається, що міністр фінансів Росії Олексій Кудрін після підписання угоди в 2010 році заявляв, що Росія розгляне можливість надання Монголії нового кредиту обсягом 125 мільйонів доларів.