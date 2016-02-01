Нацбанк підрахував кількість готівкових гривень у країні (інфографіка)

Сума готівки, що перебувають в обігу в Україні, станом на 1 січня 2016 року становить 308,3 мільярда гривень, з яких 306,3 мільярда гривень складають банкноти (2,8 мільярда штук), а 1,9 мільярда гривень – монети (12,1 мільярда штук).

Згідно з повідомленням Національного банку в соціальній мережі Facebook, на першому місці за кількістю в обігу знаходяться банкноти номіналом 200 гривень (553,2 мільйона штук), на другому – 100-гривнева (488,5 мільйона штук).

Загальна кількість банкнот на одного українця становить 66 штук, а розмінних монет – 272 штуки.

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Як повідомляв УНІАН, сума готівкових коштів, що знаходяться в обігу в Україні, станом на 1 листопада становила 295,7 мільярда гривень, з яких 293,7 мільярда гривень складають банкноти (2,8 мільярда штук), а 1,9 мільярда гривень – монети (12,1 мільярда штук).

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Обсяг монетарної бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 мільярда гривень, грошової маси – на 3,4%, до 988,9 мільярда гривень.