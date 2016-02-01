Гонтарева розповіла, коли Україна отримає третій транш МВФ

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева очікує, що протягом поточного тижня уряд підпише оновлений текст Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і протягом 3-4 тижнів отримає третій транш кредиту.

Про це Гонтарева повідомила в ході прес-конференції.

"Треба для початку надіслати підписаний меморандум... У нас все готово, зараз технічно всякі деталі місія погоджує з міністерствами. Я думаю, що цього тижня ми його відправимо. І борд (засідання Ради директорів МВФ – УНІАН) прийме рішення", - сказала вона.

Керівник НБУ зазначила, що Україна може отримати гроші протягом 2-3 тижнів після підписання меморандуму, тобто через 3-4 тижні.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія Фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

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На поточний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ і Меморандум про другий перегляд програми і подальших діях сторін, який розгляне Рада директорів Фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

За рішенням Ради директорів Україна отримає чи не отримає третій транш кредиту в обсязі 1,7 мільярда доларів. Отримання цих коштів є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 мільярда доларів фінансової допомоги – 1 мільярд доларів у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

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21 січня в ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила надію, що Меморандум буде погоджено найближчим часом, а рішення Ради директорів МВФ щодо третього траншу буде позитивним.