Мінфін запровадив нові правила адміністрування ПДВ

Міністерство фінансів України з 1 лютого поточного року запроваджує нові правила адміністрування податку на додану вартість, затверджені наказом міністерства наприкінці січня поточного року. Текст наказу опублікований у газеті «Урядовий кур'єр».

Наказ передбачає скасування раніше діючих документів, що обумовлюють адміністрування ПДВ, а також представляє оновлені декларації про нарахування і сплату податку.

Зокрема, затверджено нову форму податкової декларації з ПДВ, форму уточнювального розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у разі самостійного виявлення і виправлення раніше допущених помилок. Затверджено також форму розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, для випадків, коли платник не зареєстрований як платник ПДВ, а послуги поставляються нерезидентами або їх постійними представництвами на митній території України.

Цим же наказом затверджено порядок заповнення деклараційних форм.

«Контроль за виконанням наказу покладено на заступника міністра Олену Макєєву і голову Фіскальної служби Романа Насірова», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, запровадження нового режиму адміністрування ПДВ направлено на виконання прийнятих наприкінці 2015 року змін до Податкового кодексу. Зміни стали частиною загальної податкової реформи, анонсованої до проведення в 2016 році. Міністерство фінансів України планує провести широку дискусію з питань нової податкової реформи не пізніше 1 липня 2016 року.

ПДВ є одним з найбільш "проблемних" податків у частині його правильної сплати і відшкодування в рамках проведення експортно-імпортних операцій. Зокрема, в Україні існує два режими відшкодування - звичайний і в автоматичному режимі. Автоматичне відшкодування отримують компанії, що задовольняють визначеним податковим вимогам. Як очікується, Мінфін у найближчі тижні уточнить ці вимоги і оприлюднить їх у вигляді законопроекту.

Обсяг відшкодувань ПДВ за 2015 рік становить 68,405 млрд грн. Обсяг відшкодувань у 2016 році може становити, за розрахунками ДФС, до 100 млрд грн.