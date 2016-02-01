Україна виконала вимоги МВФ щодо бюджетного дефіциту - НБУ

Зведений бюджет України за підсумками 2015 року виконано з помірним дефіцитом на рівні 30,9 мільярда гривень, що дає підстави очікувати виконання цільового показника бюджетного дефіциту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляється в січневому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України, опублікованому на його сайті.

НБУ нагадує, що в грудні доходи держбюджету продовжили зростання, однак неочікувано високі темпи збільшення витрат стали причиною зростання дефіциту як цього місяця, так і за підсумками 2015 року в цілому, - до 40,8 мільярда гривень і 45,2 мільярда гривень, відповідно.

"Таким чином, у грудні зафіксовано найвищий за рік дефіцит зведеного бюджету – 50,9 мільярда гривень. Однак завдяки помірним витратам попередніх місяців за підсумками року зведений бюджет виконано з помірним від'ємним сальдо – 30,9 мільярда гривень. Це дає підстави очікувати, що дефіцит сектору загальнодержавного управління буде істотно нижчим в порівнянні з цільовим показником, закладених у програму Міжнародного валютного фонду", - йдеться в документі.

За інформацією НБУ, основним джерелом фінансування дефіциту стали кошти, накопичені на єдиному казначейському рахунку, що протягом грудня знизилися на 39 мільярда гривень - до 9 мільярдів гривень на 1 січня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної казначейської служби України, держбюджет України за підсумками 2015 року зведено з дефіцитом у 45,15 мільярда гривень, що в 1,5 рази менше дефіциту в 72,03 мільярда гривень роком раніше. Доходи державного бюджету за 2015 рік склали 534,648 мільярда гривень, витрати - 576,848 мільярда гривень.

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Держбюджет України на 2015 рік передбачав доходи на рівні 502,260 мільярда гривень, витрати – 566,870 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту – 75,820 мільярда гривень, або 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 трильйона гривень.