Програму докапіталізації підписали вже 10 банків - Гонтарева

Програму докапіталізації підписали за підсумками проведеного Національним банком стрес-тестування вже десять з 20 найбільших банків.

Про це в ході прес-конференції повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

"10 банків підписали програми рекапіталізації на 3 роки", - сказала вона.

При цьому, за її словами, чотири банки за результатами стрес-тестування не потребують докапіталізації.

«Це в основному європейські банки, які адекватно оцінюють свої ризики», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України завершив стрес-тестування 20-ки найбільших українських банків, діагностика наступних 40 банків має початися в травні і завершитися до кінця 2016 року.

НБУ в 2015 році почав повторне стрес-тестування 20 діючих банків з групи найбільших за активами, в тому числі діагностичне обстеження перших 10 банків розпочато з 20 квітня 2015 року, наступних 10 банків - з 1 червня 2015 року.

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У ході цього обстеження аудиторські компанії Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG банки перевіряють на предмет якості активів, достатності резервів під проблемні кредити, а також їх реальної вартості та операцій з пов'язаними особами. За результатами обстеження буде визначен додаткову потребу банків у капіталі, який вони повинні будуть сформувати або поповнити.