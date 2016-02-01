Гривня очолила список валют, які найбільше девальвували за минулий тиждень, - Bloomberg

Українська грошова одиниця гривня очолила щотижневий перелік валют, які найбільше девальвували, втративши близько 2% і встановивши антирекорд 2016 року на рівні 25,7 грн за долар, пише Bloomberg.

«Гривня може втратити і до 4,4%, що буде найбільшим показником девальвації із загального переліку валют, який відстежує Bloomberg», - йдеться в повідомленні агентства.

Причинами падіння курсу, на думку фінансистів, є незначна пропозиція валюти з боку Нацбанку України, яка прагне зберегти обсяг резервів до моменту отримання чергового кредитного траншу від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду.

«При цьому МВФ поки що відклав рішення щодо третього траншу, який Україна прагне отримати з вересня 2015 року - часу, коли влада зупинилися в реалізації податкової реформи і в бюджетному процесі, - відзначає Bloomberg. - І хоча Фонд, найімовірніше, прийме позитивне рішення щодо траншу в лютому, це навряд чи дасть змогу Нацбанку України надати достатню допомогу імпортерам, які очікують стабільності валюти».

Аналітики агентства наголошують, що з початку року Україна не отримала досить експортної виручки, щоб задовольнити валютний попит. Разом з тим, вони переконані, що нинішня девальвація може бути тимчасовою. «Щойно Україна отримає кошти МВФ, а ринок побачить сигнали фінансової підтримки країні, валюта повинна зміцнитися - до 24 грн за долар», - відзначають в агентстві, посилаючись на слова голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка підтверджує, що девальвація має сезонний характер.

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Як повідомляв УНІАН, після стабільного перебування в коридорі 21-23 грн/дол. котирування гривні до долара США в середині січня зрушилися в бік зниження – до 24-25 грн/дол., а курси готівкового та «чорного» ринку досягли 26-27 грн/дол.

Національний банк України пояснив черговий виток девальвації великою кількістю святкових днів у січні і розбіжністю вихідних та робочих днів в Україні і США, що призводить до дисбалансів попиту та пропозиції валюти на міжбанківському ринку.

Для стабілізації курсу регулятор посилив порядок розгляду заявок на купівлю валюти і проводив аукціони з продажу валюти на міжбанку.

При цьому 28 січня голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що Національний банк України кілька днів поспіль не виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, і ринок сам знайшов баланс між попитом і пропозицією на рівні 25-25,2 грн/дол.