Гонтарева не бачить підстав для зміцнення курсу гривні

Національний банк України на поточний момент не бачить підстав для зміцнення курсу гривні, заявила на прес-конференції голова НБУ Валерія Гонтарева.

"У нас гнучке курсоутворення, і я щомісяця виходжу після засідання монетарного комітету і розповідаю, що буде... Коли я кажу, що у нас дефіцит current account... це означає, що курс не має можливості зміцнюватися, і ризики зростають. Але, я можу сказати, що у країн СНД ситуація гірша, адже ми перебуваємо під амбрелою МВФ", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, після стабільного перебування в коридорі 21-23 грн/дол. котирування гривні до долара США в середині січня зрушилися у бік зниження – до 24-25 грн/дол., а курси готівкового та «чорного» ринку досягли 26-27 грн/дол.

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Національний банк України пояснив черговий виток девальвації великою кількістю святкових днів у січні і розбіжністю вихідних та робочих днів в Україні і США, що призводить до дисбалансів попиту і пропозиції валюти на міжбанківському ринку.

Для стабілізації курсу регулятор посилив порядок розгляду заявок на купівлю валюти і проводив аукціони з продажу валюти на міжбанку.