НБУ не підтримує встановлені урядом критерії відбору банків для виплат бюджетникам

Національний банк України не підтримує встановлені Кабінетом міністрів критерії щодо відбору банків для здійснення бюджетних виплат.

Про це в ході прес-конференції повідомила голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

«Нацбанк не підтримує ці ініціативи Кабінету міністрів», - сказала вона.

Гонтарева зазначила, що регулятор розробив власні критерії такого відбору банків.

"Ми можемо дати свої рекомендації, і перелік таких критеріїв для відбору нами було зроблено. Зрозуміло, що в таких критеріях ніколи не може бути ні 20% ОВДП, ні 10% карток НСМЕП", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, «ПриватБанк» має намір у суді оскаржити правомірність нових критеріїв Кабінету міністрів з відбору банків для здійснення бюджетних виплат.

Кабінет міністрів України в січні посилив критерії відбору банків, які здійснюють бюджетні виплати, і оновив перелік таких банків. Серед нових критеріїв відбору - розмір активів уповноваженого банку повинен бути від 1% активів всієї банківської системи. Крім того, банк повинен мати ОВДП у своєму портфелі на рівні 20% регулятивного капіталу. Ці критерії поширюватимуться на всі соціальні виплати.

Наприкінці 2013 року уряд протокольними рішеннями зобов'язав ряд силових структур, включаючи структури Міноборони, перевести підконтрольні організації на розрахунково-касове обслуговування в державні банки.

Найбільші українські банки недержавної форми власності назвали процес переведення зарплатних проектів держпідприємств на обслуговування в держбанки елементами нездорової конкуренції.