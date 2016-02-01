НБУ не підтримує встановлені урядом критерії відбору банків для виплат бюджетникам
Гонтарева зазначила, що регулятор розробив власні критерії такого відбору банків.
Національний банк України не підтримує встановлені Кабінетом міністрів критерії щодо відбору банків для здійснення бюджетних виплат.
Про це в ході прес-конференції повідомила голова Нацбанку Валерія Гонтарева.
«Нацбанк не підтримує ці ініціативи Кабінету міністрів», - сказала вона.
Гонтарева зазначила, що регулятор розробив власні критерії такого відбору банків.
"Ми можемо дати свої рекомендації, і перелік таких критеріїв для відбору нами було зроблено. Зрозуміло, що в таких критеріях ніколи не може бути ні 20% ОВДП, ні 10% карток НСМЕП", - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, «ПриватБанк» має намір у суді оскаржити правомірність нових критеріїв Кабінету міністрів з відбору банків для здійснення бюджетних виплат.
Кабінет міністрів України в січні посилив критерії відбору банків, які здійснюють бюджетні виплати, і оновив перелік таких банків. Серед нових критеріїв відбору - розмір активів уповноваженого банку повинен бути від 1% активів всієї банківської системи. Крім того, банк повинен мати ОВДП у своєму портфелі на рівні 20% регулятивного капіталу. Ці критерії поширюватимуться на всі соціальні виплати.
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