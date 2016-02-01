Ірану повернули закордонні активи на $100 мільярдів

Влада Ірану оголосила про розморожування зарубіжних активів на суму близько 100 мільярдів доларів, заморожених у зв'язку з посиленням міжнародних санкцій проти країни в 2012 році, повідомляє ВВС.

"Ці активи повністю розморожені й ми можемо або користуватися", - сказав офіційний представник уряду Мохаммед Бакр Новбахкт в інтерв'ю місцевому телебаченню.

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Підкреслюється, що репатріації фондів заважало відключення іранських банків від системи переказів SWIFT. У неділю Центробанк країни оголосив, що доступ банків до системи відновлений.

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Зазначається, що після зняття міжнародних санкцій Іран вже уклав кілька великих міжнародних угод. Під час європейського турне президента країни в Італії були підписані контракти на суму майже 17 мільярдів доларів, а у Франції - ще на 25 мільярдів.