Залишок коштів на рахунку Держказначейства зріс майже в два рази – до 16,7 мільярда гривень

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 лютого 2016 року становив 16,718 млрд грн, що в 1,85 раза більше, ніж на 1 січня поточного року, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з повідомленням, порівняно з аналогічним періодом минулого року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства збільшився в 1,9 раза.

Відзначається, що обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

Читайте такожДефіцит держбюджету в 2015 році склав більше 45 мільярдів гривень - Держказначейство

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 січня 2016 року становив 9,017 млрд грн, що в 5,3 раза менше, ніж на 1 грудня 2015 року.