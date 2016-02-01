"Авант-Банк" не збирається йти з ринку – хоче залучити кредит на $10 мільйонів

Керівництво «Авант-Банку», в який Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію, планує залучити позику в розмірі 10 млн дол. у британської компанії і продовжити діяльність, повідомив на прес-конференції член наглядової ради банку Веніамін Лебедєв.

«Результат пошуку інвесторів не обмежується однією особою, - сказав він. - Цей процес триває, незважаючи на прихід тимчасової адміністрації в банк».

За словами Лебедєва, ще на початку грудня 2015 року було досягнуто угоди про отримання «Авант-Банком» 10 млн дол. позики від британської компанії строком на 2 роки, але тепер процес затягнувся у зв'язку з введенням обмежень з боку Нацбанку і тимчасової адміністрації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Як зазначив Лебедєв, керівництво банку спільно з Фондом гарантування вкладів шукатиме шляхи продовження діяльності фінустанови. Зокрема, буде продовжено роботу з британською компанією та іншими потенційними інвесторами.

Також «Авант-Банк» відстоює в судах своє право на заставне майно, отримане в результаті невиконання «Дельта Банком» своїх зобов'язань перед «Авант-Банком».

«Авант-Банк» реалізував своє право (на заставне майно – УНІАН) шляхом іпотечного напису, – пояснив Лебедєв. – Йдеться про активи низки компаній, зокрема й великого виробника борошна і хлібобулочних виробів Lauffer Group, що їх було надано на забезпечення кредитів від «Дельта Банку», який, у свою чергу, використовував їх як гарантію по кредиту від «Авант-Банку». Загальна сума переданого «Дельта Банком» кредитного портфеля становила, за словами Лебедєва, близько 500 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Авант-Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

НБУ ухвалив рішення про віднесення «Авант-Банку» до категорії неплатоспроможних 29 січня у зв'язку з відсутністю у його акціонерів чітких планів з відновлення ліквідності банку та невиконанням операцій клієнтів у встановлений законодавством термін.

«Авант-Банк» працює на ринку України з 2009 року. За інформацією НБУ, його ключовим власником є Ігор Завацький через компанію «Стабіл Холдинг».