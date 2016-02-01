Гривня на закритті міжбанку опустилася до 25,65 за долар

У понеділок, 1 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,50/25,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 27,7970/27,9550 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3320/0,3350 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,4484 грн/дол., на цю годину було укладено 532 угоди на суму 268,42 млн дол.