Колишнього главу МВФ Родріго Рато звинувачують у шахрайстві

Вищий суд Іспанії заявив, що відкриває справу щодо Родріго Рато і ще кількох десятків осіб, які використовували кредитні картки банку Bankia для оплати власних витрат, передає Бі-бі-сі. Всі вони входили до ради директорів або керівництва банку.

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Обвинувачення вимагає для Родріго Рато 4,5 років позбавлення волі.

Родріго Рато очолював банківську групу до 2012 року. Саме після його відходу Bankia зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами і запросила допомоги уряду. Тоді з'ясувалося, що у банку були проблеми зі звітністю. У результаті банк був частково націоналізований. Допомогу банківській системі Іспанії довелося надавати з фондів Євросоюзу. Це стало одним з витків кризи в єврозоні, а сама Іспанія опинилася на межі банківської кризи.

Суд почав розслідування розміщення акцій банку на біржі в середині 2011 року, що також проходило за участю Родріго Рато. Багато іспанців, які купили папери банку, зазнали серйозних збитків.

Родріго Рато є одним з лідерів Народної партії Іспанії. Колишній чиновник відкидає всі звинувачення.