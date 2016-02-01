Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2544.8377 (1 лютого – 2555.5029)

100 EUR – 2769.8014 (1 лютого – 2790.6092)

10 RUR – 3.3342 (1 лютого – 3.3995)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 1 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,50/25,65 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,7970/27,9550 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3320/0,3350 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,4484 грн/дол., до цього часу було укладено 532 угоди на суму 268,42 млн дол.