Мінфін Росії відмовився фінансувати третину антикризового плану - ЗМІ

05:43, 02 лютого 2016
Фінанси
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Мінфін Росії відмовляється профінансувати більшу частину проекту антикризового плану, підготовленого Мінекономрозвитку.

REUTERS

Про це пише РБК.

Як випливає із зауважень Мінфіну, спрямованих уряду, відомство категорично заперечує проти 37 пунктів плану з 86. Загальна сума відхилених пунктів – 210,2 млрд руб.

Найдорожча заявка, не підтримана Мінфіном, передбачає додаткове фінансування сільського господарства на 23 млрд руб. У відповіді Мінфіну вказується, що в 2016 році обсяг держпідтримки сільського господарства і без того був збільшений на 74,3 млрд руб., та чинним бюджетом він встановлений на рівні 237 млрд руб. Цих грошей, вважають у фінансовому відомстві Росії, цілком повинно вистачити і на підтримку сільгоспвиробників, і на купівлю техніки.

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Також, Мінфін РФ відмовив в антикризовому стимулюванні науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт сумою 21 млрд руб. Відомство запропонувало домагатися цих цілей через довгострокові контракти з організаціями, які беруть участь в реалізації держоборонзамовлення. Відхилена й заявка на субсидії промисловості для компенсації частини витрат за сплату відсотків за кредитами — Мінекономрозвитку пропонувало виділити на це 12,2 млрд руб.

Ще одна дорогий засіб, яку не підтримує Мінфін, — підтримка лікарського забезпечення громадян на 16 млрд руб. Мінфін пропонує обмежитися поточними витратами і «проводити заходи по імпортозаміщенню, оптимізації переліку лікарських препаратів, а також зниження неефективних витрат по закупівлях лікарських засобів».

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Як повідомляв УНІАН раніше, ряд російських міністерств підготували план заходів реакції на поточну економічну ситуацію в РФ і динаміку її погіршення на загальну суму 737 млрд руб.

Відзначається, що в останній версії стало менше пунктів — 86 замість 97, загальна вартість теж трохи знизилася (з 737 млрд руб. до 731 млрд руб.). Більше половини цих грошей, як і раніше, закладені у федеральний бюджет: бюджетні кредити регіонам на 310 млрд руб. і підтримка автопрому на 88,6 млрд руб. В останній версії плану скоротилася частка, яку планується профінансувати з «антикризового фонду»: з трохи більше 200 млрд руб. до 159 млрд руб.

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