Центробанк Китаю готує країну до свята: сьогодні влив в ринок ще $15,2 мільярда

Народний банк Китаю у вівторок, 2 лютого, влив у фінансову систему країни ще 100 млрд юанів (близько $15,2 млрд) за допомогою операцій зворотнього репо (купівля цінних паперів із зобов'язанням зворотного продажу за фіксованою ціною), передає ТАСС.

Ця міра покликана наситити ринок ліквідністю напередодні святкових канікул з нагоди китайського Нового року.

Читайте такожУ Китаї індекс виробничої активності впав до трирічного мінімумуЯк йдеться в повідомленні регулятора, він провів операції строком на 28 днів і прибутковістю 2,6% і 14 днів з прибутковістю 2,4% за обсягом 50 млрд юанів кожна (близько $7,6 млрд).

Минулого тижня центробанк Китаю через подібні операції влив в ринок в загальній сумі близько 690 млрд юанів (близько $105 млрд).

Свято Весни - "Чуньцзе" (новий рік за традиційним календарем), який у цьому році припадає на 8 лютого, супроводжується тижневими вихідними і масовими гуляннями, рясними застіллями та обов'язковим обміном подарунками.