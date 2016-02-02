Російський рубль продовжує падіння на новинах про нафту

В Росії триває обвал національної валюти.

Російський рубль на торгах у вівторок, 2 лютого, за даними Московської біржі, знижується відносно долара і євро.

Так, долар на відкритті торгів зміцнився на 66 копійок - до 77,97 рубля.

Курс євро піднявся на 81 копійку - до 85,07 рубля.

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Як повідомляв УНІАН, світові ціни на нафту на торгах вівторка продовжують падіння на статданих з Китаю, які днем раніше повели вартість нафти в "червону" зону, викликавши побоювання у інвесторів за попит на "чорне золото" з боку другого за величиною її споживача в світі.

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Станом на 07:19 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,97% - до 33,57 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 2,37% - до 30,87 долара за барель.