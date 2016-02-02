Компанія-власник Google стала найдорожчою компанією світу, змістивши Apple

Квартальна звітність та подальше зростання цін акцій дозволили корпорації Alphabet, яка володіє компанією Google, обійти Apple за ринковою капіталізацією і стати найдорожчою компанією в світі, повідомляє РБК.

"Чистий прибуток Alphabet в четвертому кварталі 2015 року зріс до 4,9 мільярда доларів, що на 200 мільйонів доларів більше, ніж рік тому. Після публікації звітності ціна акцій корпорації злетіла на 9%", - йдеться в повідомленні.

Це означає, що зараз вартість Alphabet становить близько 568 мільярдів доларів, тоді як Apple коштує 535 мільярдів доларів.

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"Корпорацію Alphabet минулого року створили засновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін. До холдингу увійшов сам Google і ще кілька компаній. Реорганізацію компаній до нової корпорації завершили в жовтні 2015 року. Google став найбільшим сегментом холдингової компанії: до нього увійшли відеохостинг YouTube, операційна система Android, а також підрозділи, які займаються рекламою і додатками", - зазначає видання.

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Підкреслюється, що Apple залишалася найдорожчою компанією з 2010 року, коли вона змогла обійти компанію Microsoft.