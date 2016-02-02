Гривня впала на міжбанку до 25,98 за долар

У вівторок, 2 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,83/25,98 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 28,18/28,34 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3250/0,3270 гривні/рубль.

Читайте такожГривня на закритті міжбанку опустилася до 25,65 за долар

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,9118 гривні/долар, до цього часу було укладено 187 угод на суму 39,21 мільйона доларів.