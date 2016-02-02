"ПриватБанк" завершив рік з прибутком майже 270 мільйонів

Найбільший банк України "ПриватБанк" за підсумками 2015 року отримав 267,698 мільйона гривень прибутку, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

За інформацією прес-служби, в тому числі у четвертому кварталі банк отримав 177,837 мільйона гривень прибутку.

На 1 січня 2016 року активи банку склали 265,265 мільярда гривень, зобов'язання - 237,726 мільярда гривень, власний капітал - 27,539 мільярда гривень.

Регулятивний капітал банку на початок поточного року склав 25,552 мільярда гривень, норматив адекватності регулятивного капіталу - 10,7%.

Як повідомляв УНІАН, "ПриватБанк" 31 грудня 2015 року виплатив Національному банку України 1,064 мільярда гривень коштів, отриманих в якості рефінансування в 2014-2015 роках.

У листопаді минулого року "ПриватБанк" успішно завершив переговори з західними інвесторами про продовження до 2021 року операції з залучення субординованого боргу на суму 220 мільйонів доларів.

У 2015 році "ПриватБанк" успішно виконав програму рекапіталізації за підсумками стрес-тестування, проведеного в 2014 році.

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"ПриватБанк" (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано за 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 22 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу. За підсумками 2014 року банк отримав 749,036 мільйона гривень прибутку.