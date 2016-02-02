Звіт уряду: падіння економіки за підсумками 2015 року становило 10,4%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оцінює негативний вплив військового конфлікту на сході України на падіння ВВП у 2015 році у 40%.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Кабміну звіті про хід та результати виконання програми діяльності уряду у 2015 році.

"Загалом, військовий конфлікт на сході України виявив виробничу уразливість економічної системи як зазначеного регіону, так і економіки країни у цілому. За оцінкою Мінекономрозвитку, більш як 40% негативного внеску у динаміку ВВП пов'язане з ситуацією у Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Уряд нагадав, що, за оцінками Мінекономрозвитку, падіння ВВП за підсумками 2015 року становитиме 10,4%, при цьому зростання у 4-му кварталі 2015 року порівняно з 3-м кварталом становило 0,2%.

"Без урахування впливу зазначених регіонів падіння ВВП за підсумками 2015 року становило б 5,9%, промисловості - 5,2%, сільськогосподарського виробництва - 2,9%, будівництва - 9,1%", - йдеться у звіті уряду.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України погіршив прогноз зростання економіки України у 2016 році до 1,1% з 2,4%, прогнозованих раніше, і поліпшив оцінку падіння ВВП у 2015 році до 10,5% з 11,6%.

Головний кредитор України - Міжнародний валютний фонд - прогнозує падіння економіки нашої країни за підсумками 2015 року на 9% і зростання на 2% у 2016 році. Прогноз інфляції МВФ збігається з очікуваннями уряду - на рівні 45,8% за підсумками 2015 року та 12% - за підсумками 2016 року. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка у 2015 році покаже падіння на 12%, а у 2016 році зростання не перевищить 1%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання ВВП за підсумками 2016 року може становити 1% за зростання промислового виробництва на 3% і уповільнення інфляції до 19%.

За словами очільника Мінекономрозвитку Айвараса Абромавичуса, відомство переглядає основні макроекономічні показники України, однак глобального колапсу не очікується, а прогноз щодо інфляції на 2016 рік залишається на рівні 12%.