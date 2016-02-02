Рада фінансової стабільності назвала основні ризики для української економіки у 2016 році

Тривале і стрімке зниження цін на ключові українські експортні товари, торговельні обмеження Російської Федерації, різка девальвація валют країн, що розвиваються, а також сезонні чинники зумовили помітне зменшення експортної виручки української економіки та посилили турбулентність на валютному ринку.

Про це йдеться у підсумковому комюніке, прийнятому за результатами засідання Ради фінансово-економічної стабільності під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Документ представила прес-служба Міністерства фінансів.

Як наголошується у документі, посилення перерахованих факторів є ключовим ризиком для української економіки на 2016 рік.

«Зовнішнє середовище стала значно менш сприятливим для економіки та фінансової системи України в останні місяці», - підкреслюється в документі.

Водночас учасники ради, до складу якої входять очільники Мінфіну, НБУ, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, а також експерти фінансового ринку, наголосили, що на тлі світового економічного спаду всередині України відзначається низка позитивних тенденцій, а саме: відновлення депозитної бази банків, збереження дефіциту бюджету та приріст ВВП, зафіксований вперше після дворічної падіння.

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Рада фінансово-економічної стабільності наполягає на подальшій координації зусиль НБУ та Мінфіну в частині збереження макроекономічної стабільності і переходу до режиму інфляційного таргетування.

«Ми зайняли принципову позицію щодо пруденційної бюджетної політики і зменшення фіскальних ризиків для країни. Зокрема, минулого року ми успішно виконали бюджет. Цю зважену бюджетну політику ми продовжимо і у 2016 році. Запланований дефіцит бюджету на 2016 рік становитиме 3,7%, і він фінансуватиметься неемісійними коштами», - цитує прес-служба Мінфіну міністра фінансів України Наталію Яресько.

При цьому учасники Ради підкреслили, що однією з основних умов забезпечення фінансової стабільності є продовження повноцінної співпраці з ключовими кредиторами країни - Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими партнерами.

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Як повідомляв УНІАН, засідання Ради фінансово-економічної стабільності анонсував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ключовими темами зустрічі мали стати питання стабілізації валютного курсу і стримування інфляції в Україні. Випереджаючи засідання, Яценюк підкреслював, що завданням уряду є стабільність споживчих цін і прогнозованість курсу національної грошової одиниці.