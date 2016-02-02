Вимоги до договорів між банками і клієнтами посилять

Як повідомляється на сторінці фонду в соціальній мережі Facebook, в тому числі він має намір зобов'язати банки включати до договору умови відшкодування з відповідного вкладу і умови, при яких в рамках законодавства внесок не відшкодовується.

Також фонд має намір зобов'язати банки інформувати клієнтів про припинення нарахування відсотків по вкладу в останній день перед початком процедури виведення банку з ринку та про порядок відшкодування коштів за валютними вкладами, яке відбувається в гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України.

Крім того, фонд вважає за доцільне передбачити в договорах письмове ознайомлення фізосіб - суб'єктів підприємницької діяльності з інформацією про систему гарантування вкладів фізосіб.

Також фонд має намір наділити вкладника правом вимагати у банку розрахунок пов'язаних з договором доходів і витрат, включаючи суму відсотків, податків і зборів, комісійних винагород банку і додаткових переваг для клієнта, пов'язаних з розміщенням та обслуговуванням цього вкладу.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними понад 60 банків, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. За ці два роки фонд виплатив вкладникам неплатоспроможних банків близько 60 мільярдів гривень відшкодування за вкладами.

Вкладники банків, в яких здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, отримують відшкодування за своїми вкладами через Фонд гарантування, включаючи суму вкладу з відсотками, нарахованими на дату визнання банку неплатоспроможним, в межах 200 тисяч гривень.

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У ряді випадків Фонд не відшкодовує кошти за вкладами, в тому числі не сплачує суми понад гарантованого відшкодування 200 тисяч гривень. Ці категорії вкладників можуть повернути свої кошти як кредитори у встановленій черговості за рахунок продажу майна банку-банкрута, однак такі приклади непоодинокі з причини масового виведення активів з банків напередодні введення тимчасової адміністрації та незавершеної процедури продажу залишилися активів.