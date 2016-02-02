Вимоги до договорів між банками і клієнтами посилять
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує встановити додаткові вимоги до банківських договорів за вкладами і рахунками клієнтів.
Як повідомляється на сторінці фонду в соціальній мережі Facebook, в тому числі він має намір зобов'язати банки включати до договору умови відшкодування з відповідного вкладу і умови, при яких в рамках законодавства внесок не відшкодовується.
Також фонд має намір зобов'язати банки інформувати клієнтів про припинення нарахування відсотків по вкладу в останній день перед початком процедури виведення банку з ринку та про порядок відшкодування коштів за валютними вкладами, яке відбувається в гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України.
Крім того, фонд вважає за доцільне передбачити в договорах письмове ознайомлення фізосіб - суб'єктів підприємницької діяльності з інформацією про систему гарантування вкладів фізосіб.
Також фонд має намір наділити вкладника правом вимагати у банку розрахунок пов'язаних з договором доходів і витрат, включаючи суму відсотків, податків і зборів, комісійних винагород банку і додаткових переваг для клієнта, пов'язаних з розміщенням та обслуговуванням цього вкладу.
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Як повідомляв УНІАН, за підсумками очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними понад 60 банків, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. За ці два роки фонд виплатив вкладникам неплатоспроможних банків близько 60 мільярдів гривень відшкодування за вкладами.
Вкладники банків, в яких здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, отримують відшкодування за своїми вкладами через Фонд гарантування, включаючи суму вкладу з відсотками, нарахованими на дату визнання банку неплатоспроможним, в межах 200 тисяч гривень.
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У ряді випадків Фонд не відшкодовує кошти за вкладами, в тому числі не сплачує суми понад гарантованого відшкодування 200 тисяч гривень. Ці категорії вкладників можуть повернути свої кошти як кредитори у встановленій черговості за рахунок продажу майна банку-банкрута, однак такі приклади непоодинокі з причини масового виведення активів з банків напередодні введення тимчасової адміністрації та незавершеної процедури продажу залишилися активів.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує встановити додаткові вимоги до договорів банківського вкладу та банківськ...Опубліковано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб2 лютого 2016 р.