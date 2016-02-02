Кабмін відзвітував про видатки на оборону: за рік витратили майже 100 мільярдів

Фактичні витрати на оборону і безпеку України у 2015 році порівняно з 2014 роком були збільшені у півтора разу і за оперативними даними становили 95,8 млрд грн.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Кабміну звіті про хід та результати виконання програми діяльності уряду у 2015 році.

Згідно з документом, всього за рік українським військовим було передано 4,7 тис. одиниць нового і модернізованого озброєння. Силами та засобами ремонтно-відновлювальних органів ЗСУ та державних підприємств відремонтовано понад 34 тис. одиниць озброєння і військової техніки.

Крім того повідомляється, що за результатами проведених державних випробувань та експлуатації на озброєння армії у 2015 році було прийнято 18 нових зразків озброєння.

Читайте такожЗвіт уряду: падіння економіки за підсумками 2015 року становило 10,4%

Як повідомляв УНІАН, згідно з бюджетом України на 2016 рік, фінансування оборонного сектору країни становить понад 110 млрд грн. Зокрема, бюджети Міноборони і МВС були збільшені на 21% - до 55,6 млрд грн і 40,8 млрд грн, відповідно.