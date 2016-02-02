Fitch погіршило прогноз для економіки Росії на 2016 рік

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз щодо ВВП Росії в 2016 році до падіння на 1%, в той час як раніше очікувалося зростання на 0,5%, йдеться в офіційному релізі агентства.

Погіршення прогнозу пов'язане з падінням світових цін на нафту і скороченням бюджету країни, повідомляє РІА Новости.

"Якщо ціни на нафту не почнуть відновлюватися в 2016 році, збільшення податків для нафтової галузі стане більш імовірним, зниження витрат продовжиться", — пише агентство.

Уряд попросив міністерства скоротити витрати держбюджету приблизно на 10%. Влада прогнозує середню ціну нафти в 2016 році до 40 доларів за барель замість закладених раніше в бюджет 50 доларів. Агентство упевнене, що скорочення витрат допоможе стримати дефіцит бюджету в межах 3% ВВП. Влада РФ раніше підкреслювала, що даний рівень дефіциту є для Росії гранично допустимим.

Агентство також відзначає, що на подальше посилення фіскальної політики РФ може вплинути надмірна волатильність рубля, що також пов'язано з нестабільністю нафти. На думку Fitch, ослаблення рубля також стримує зростання економіки і може викликати необхідність збільшення ставки ЦБ для досягнення цільового показника інфляції. У п'ятницю ЦБ РФ зберіг базову процентну ставку на рівні 11%.

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Фінансування дефіциту продовжить скорочувати Резервний фонд, що знижує фінансову гнучкість країни. Виходом може стати приватизація пакетів акцій держкомпаній, яка стане джерелом додаткових коштів. Однак ефект від подібних дій може позначитися не відразу. При цьому Fitch впевнене, що РФ навряд чи вдасться збалансувати бюджет до 2018 року, якщо ціни на нафту швидко не відновляться.