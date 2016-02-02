Зовнішньоторговельний обіг України за рік становив $74,6 мільярда

За оперативними даними митної статистики, загальний зовнішньоторговельний обіг України у 2015 році становив 74,6 млрд дол.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Кабміну звіті про хід і результати виконання програми діяльності уряду в 2015 році.

Згідно з опублікованими даними, за січень 2016 року, перший місяць дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, видано понад 4500 сертифікатів EUR.1 на експорт товарів з України.

Як повідомляв УНІАН, Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в повному обсязі набула чинності з 1 січня 2016 року.

Загальний зовнішньоторговельний оборот України за підсумками січня-червня 2015 року становив 36,2 млрд дол.

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Довідка УНІАН. Сертифікат EUR.1 підтверджує статус преференційного походження товару і застосовується для безмитного експорту продукції до країн ЄС.