Рахункова палата "засекретила" звіт про перевірку кошторису Нацбанку за 2014 рік

Рахункова палата України розглянула звіт за результатами перевірки виконання кошторису Національного банку України за 2014 рік і направила його регулятору, але не стала публікувати документ, ухваливши рішення присвоїти звіту гриф «для службового користування».

Як повідомляється на сайті Рахункової палати, таке рішення ухвалено 26 січня 2016 року «у зв'язку з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно із законом, доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами або державним, комунальним майном не може бути обмежений, крім випадків, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Також повідомляється, що Рахункова палата поінформувала про результати перевірки НБУ Верховну Раду України і Раду НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітністю НБУ за 2014 рік, активи регулятора у 2014 році порівняно з початком року зросли на 38% за рахунок збільшення обсягу державних цінних паперів у портфелі, обсягу внесків у рахунок квоти Міжнародного валютного фонду і приросту кредитів банкам та іншим позичальникам.

Зобов'язання НБУ, згідно зі звітом, за рік зросли на 20%, зокрема, зростання зафіксоване за банкнотами і монетами в обігу, зобов'язаннями перед МВФ, емітованими депозитними сертифікатами, коштами державних та інших установ.

Капітал НБУ за рік збільшився у 2,5 раза – до 142,505 млрд грн, зокрема, зросли загальні та інші резерви НБУ у 2,6 раза, резерви переоцінки активів і зобов'язань – в 2,5 раза.

Держбюджет України на 2015 рік зобов'язував НБУ переказати в казну близько 60 млрд грн зі свого прибутку за 2014 рік, що майже утричі перевищує показник попереднього року на рівні 22,807 млрд грн.