У Німеччині заявили, що виділення Україні третього траншу від МВФ не залежить від Мінських угод

Голова комітету з питань Європейського Союзу Бундестаґу (нижня палата парламенту Федеративної республіки Німеччина), член партії «ХДС/ХСС» Гунтер Кріхбаум висловлює переконання, що Україна отримає третій транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду найближчим часом, а виділення траншу не залежить від виконання Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кріхбаум сказав на прес-конференції у Києві.

Читайте такожУкраїна виконала вимоги МВФ щодо бюджетного дефіциту - НБУ

"Ви знаєте про те, що на черзі - черговий третій транш Міжнародного валютного фонду. Це рішення буде ухвалено найближчим часом", - наголосив Кріхбаум.

При цьому він зазначив, що є ще певні речі, які повинні бути зробленими з боку України.

"Але на мій погляд, все ж справа дійде до виділення третього траншу", - наголосив голова комітету у справах ЄС.

Члени Бундестаґу звернули увагу на необхідність впровадження реформ, особливо у сфері боротьби з корупцією.

При цьому вони наголосила, що виділення третього траншу не залежить від виконання Мінських угод.

"Якби ви поставили у залежність виділення третього траншу від виконання чи дотримання Мінських угод, то тоді б, звичайно, постало би питання про тиск з боку Росії, про те, що такий варіант був нав'язаний Росією. Тому Міжнародний валютний фонд зосереджується на ситуації в економічній політиці, на ситуації у правовій політиці тієї чи іншої країни", - наголосив Кріхбаум.

Читайте такожГонтарева не бачить підстав для зміцнення курсу гривні

Він заявив, що однією з умов виділення коштів може бути реформування системи пенсійного забезпечення, рішуча боротьба з корупцією.

"МВФ хоче бачити не лише закони, а й імплементацію цих законів", - сказав голова комітету з питань ЄС Бундестаґу.