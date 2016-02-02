Гривня закрила міжбанк на позначці 25,95 за долар

У вівторок, 2 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,85/25,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,2770/28,3780 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3250/0,3260 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,8728 грн/дол., на цю годину було укладено 455 угод на суму 244,1 млн дол.