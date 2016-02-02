Держборг України через девальвацію за рік зріс майже на півтрильйона гривень

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2015 року становила 65,488 млрд дол., що на 6,19%, або на 4,324 млрд дол., нижче показника на початок року.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті на цю дату становила 1,572 трлн грн, що на 42,78%, або на 470,932 млрд грн, більше показника на початок року.

У тому числі в грудні минулого року державний і гарантований державою борг зріс у доларах США на 0,52%, або на 338 млн дол., у гривневому еквіваленті – на 1,01%, або на 15,573 млрд грн.

Згідно з роз'ясненнями на сайті Мінфіну, основною причиною зниження держборгу за рік у доларовому еквіваленті є успішне проведення реструктуризації та списання частини державного та гарантованого державою зовнішнього боргу.

Що стосується показника в гривневому еквіваленті, то його річне зростання Мінфін пояснює девальвацією національної валюти, курс якої щодо долара США зріс до 24 грн/дол. на кінець грудня 2015 року із 15,77 грн/дол. роком раніше.

Також повідомляється, що в грудні 2015 року в рамках держбюджету і в обліку держборгу відображено переведення місцевого боргу Київської міськради за зовнішніми запозиченнями 2005 і 2011 років у державний борг згідно з рішенням Кабінету міністрів від 18 грудня 2015 року.

При цьому Мінфін підкреслює, що на кінець 2015 року фактичний обсяг держборгу перебуває в допустимих межах згідно з держбюджетом України на 2015 рік.

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Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг у 2014 році знизився на 4,53% - до 69,811 млрд дол. у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс у 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.