На пенсії минулого року пішло 262 мільярди гривень

Пенсійний фонд України спрямував на пенсійні виплати у 2015 році понад 262 млрд грн, що на 8,2 млрд грн, або на 9,1%, більше, ніж у 2014 році, повідомила прес-служба фонду.

Як зазначається в повідомленні, з 262 млрд грн власні надходження ПФУ становили близько 170 млрд грн. Кількість пенсіонерів в Україні зросла на 400 тис. осіб і сьогодні досягає 12 млн осіб.

У зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 1 вересня 2015 року на 13%, із 949 грн до 1074 грн, зріс і розмір мінімальної пенсії. Кількість громадян, яким здійснювався перерахунок пенсій, становила 11 млн осіб. Середнє збільшення пенсійної виплати становило 89,8 грн.

Прес-служба також повідомила, що понад 960 тисяч пенсіонерів, які переселилися з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, отримали пенсії на суму 29,4 млрд грн. Порівняно з 2014 роком кількість громадян із числа тимчасово переміщених збільшилася на 350 тис. осіб.

Також у Пенсійному фонді нагадали, що в чотирьох регіонах України - Вінницькій, Донецькій, Київській та Херсонській областях - впроваджена централізована система призначення й виплати пенсій. Протягом 2016 цю систему планують запровадити в усіх регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит Пенсійного фонду в 2016 році прогнозується на рівні 108 млрд грн відповідно до законопроекту про державний бюджет.

Обсяг відрахувань, які будуть спрямовані з державного бюджету на потреби Пенсійного фонду України, в 2016 році очікуються на рівні 172,33 млрд грн.

Дефіцит Пенсійного фонду України, який компенсувався дотаціями з державного бюджету, в 2015 році становив 81 млрд грн.