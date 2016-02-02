Мінфін вдруге з початку року позичив на внутрішньому ринку майже півмільярда доларів

Міністерство фінансів України сьогодні, 2 лютого, на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 100,718 млн грн і 431,311 млн дол. США.

Таке велике розміщення валютних облігацій відбулося вдруге з початку року, після 19 січня, коли Мінфін залучив до держбюджету 486,045 млн дол. США в результаті продажу дворічних облігацій під 7,67% річних.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, в тому числі сьогодні інвестори купили гривневі облігації терміном обігу 18 місяців із середньозваженою дохідністю 19,5% річних, а також облігації в доларах США терміном обігу 2 роки з прибутковістю 7,85% річних.

Продаж гривневих облігацій терміном обігу 6, 9 і 12 місяців не відбувся.

Також повідомляється, що сума залучених коштів у гривневому еквіваленті становила 11,077 млрд грн за курсом Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у січні, після піврічної перерви, відновив проведення аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Станом на 2 лютого обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 526,409 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 389,980 млрд грн або близько 74% їх загального обсягу.