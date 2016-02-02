Офіційний курс від Нацбанку: долар наближається до 26, євро – більше 28 гривень

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2587.2756 (2 лютого – 2544.8377)

100 EUR – 2825.0462 (2 лютого – 2769.8014)

10 RUR – 3.3201 (2 лютого – 3.3342)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,85/25,95 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,2770/28,3780 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3250/0,3260 грн/рубль.

Читайте такожГривня очолила список валют, які найбільше девальвували за минулий тиждень, - Bloomberg

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8728 грн/дол., до цього часу було укладено 455 угод на суму 244,1 млн дол.