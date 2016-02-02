Українці за перший місяць 2016 року задекларували понад мільярд гривень доходів

Згідно з повідомленням, найбільш активно декларували свої доходи жителі Києва, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

За даними ДФС, велику частку в задекларованих доходах - 482,3 млн грн - становить успадковане і подароване майно, задекларована заробітна плата становить 276,7 млн грн, дохід, отриманий від операцій із продажу рухомого та нерухомого майна, - 191,8 млн грн, інші доходи - 333,7 млн грн. Сума податку на доходи фізичних осіб, яку українці самостійно визначили до сплати в бюджет, становить 36 млн грн, загальна сума задекларованого військового збору - 8,1 млн грн.

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За даними ДФС, правом на отримання податкової знижки в січні цього року скористалися понад 3000 громадян. Задекларована сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, становить 6,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2016 року в Україні стартувала кампанія з декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2015 року.

Відповідно з податковим законодавством, декларації подаються громадянами до 1 травня, підприємцями - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

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Обсяг задекларованих доходів громадян, отриманих у 2014 році, становив 44,5 млрд грн, декларації про майновий стан і доходи подали 523 тис. українців, Більша частина отриманих доходів - 13,4 млрд грн - становлять доходи, отримані у вигляді заробітної плати; доходи, отримані українцями у спадок або як подарунки, становили 8,1 млрд грн, інші доходи – 12,5 млрд грн.