Адмінсуд підтвердив правомірність віднесення банку сина Януковича до неплатоспроможних

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Зазначається, що ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" в грудні 2014 року оскаржив до Окружного адміністративного суду м. Києва постанову Національного банку щодо визнання його неплатоспроможним.

"Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 23 березня 2015 року по справі № 2а-826\18887\14 в задоволенні позову ПАТ "ВБР" відмовлено повністю", - йдеться в повдіомленні.

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Зазначається, що ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 23 квітня 2015 року по даній справі апеляційну скаргу ПАТ "ВБР" залишено без задоволення, а постанову суду першої інстанції – без змін.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 20 січня 2016 року рішення судів першої та апеляційної інстанції залишено без змін.

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Нагадаємо, що у зв’язку із застосуванням Радою Європейського Союзу санкцій до єдиного акціонера ПАТ "ВБР" – Олександра Януковича, зокрема щодо замороження активів, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку, Національний банк України у вересні 2014 року прийняв рішення про віднесення ПАТ "ВБР" до категорії проблемних. 27 листопада 2014 року Національний банк прийняв рішення про віднесення ПАТ "ВБР" до категорії неплатоспроможних.