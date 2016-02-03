Державний борг США перевищив $19 трильйонів

Уряд США офіційно підтвердив розмір державного боргу США, який перевищив $19 трлн.

Про це пише The Washington Times з посиланням на дані Мінфіну.

Видання зазначає, що рубіж в $19 трлн адміністрація президента США Барака Обами подолала минулого тижня.

Близько $13,7 млрд держборгу припадають на приватних інвесторів, а також американські та зарубіжні інвесткомпанії. Інша частина державного боргу припадає на внутрішні запозичення. Газета зазначає, що, коли Барак Обама прийшов до влади держборг США становив майже в два рази менше — $10,6 трлн, передає Gazeta.ru.

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Республіканці звинуватили адміністрацію Обами в розтраті та неефективному використанні коштів, у свою чергу адміністрація ці звинувачення відкинула, зазначивши, що їм довелося боротися з наслідками фінансової кризи, в яку країна увійшла ще до Обами — за республіканця Джорджа Буша-молодшого.