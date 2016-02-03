У Казахстані слідом за цінами на нафту відновився обвал національної валюти

У Казахстані на тлі падіння цін на нафту знову обвалилася національна валюта.

За підсумками ранкової сесії торгів на Казахстанській фондовій біржі (KASE) в середу, 3 лютого, середньозважений курс долара склав 377,96 тенге за долар, повідомляє Zakon.kz.

Читайте такожПрезидент Казахстану порадив громадянам глибоко вдихнути і забути про доларВідносно вчорашніх торгів долар підріс на 8,81 тенге.

Обсяг торгів склав 40 050 тис. доларів (+$20 500 тис.).

Світові ціни на нафту в середу, 3 лютого, продовжують знижуватися, відіграючи дані Американського інституту нафти (API), що повідомив про зростання запасів "чорного золота" в США минулого тижня, а також реагуючи на повідомлення Ірану про намір збільшити обсяг щоденного експорту нафти з березня.

З літа 2014 року, коли котирування досягли максимуму, ціни на нафту впали на 75%.