У БПП вимагають звіту голови Нацбанку щодо курсу гривні
10:42, 03 лютого 2016Фінанси
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Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Юрій Соловей вимагає звіту голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у п'ятницю, 5 лютого, під час Години запитань до уряду.
У "БПП" вимагають звіту Гонтаревої щодо курсу гривні / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу в парламенті.
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"У п'ятницю, коли буде Година запитань до уряду, треба однозначно заслухати голову НБУ щодо ситуації з курсом валюти і за результатами цього звіту прийняти відповідні звернення", - наголосив депутат.
Соловей підкреслив, що НБУ має повідомити, "що буде з курсом української валюти у 2016 році, як будуть повертати депозити громадянам і відновлювати кредитування".
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