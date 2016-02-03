У БПП вимагають звіту голови Нацбанку щодо курсу гривні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу в парламенті.

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"У п'ятницю, коли буде Година запитань до уряду, треба однозначно заслухати голову НБУ щодо ситуації з курсом валюти і за результатами цього звіту прийняти відповідні звернення", - наголосив депутат.

Соловей підкреслив, що НБУ має повідомити, "що буде з курсом української валюти у 2016 році, як будуть повертати депозити громадянам і відновлювати кредитування".

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