Міністр економіки РФ оцінив наслідки для економіки за нафти по $25

Інфляція в Росії в 2016 році за ціни на нафту в 25 доларів за барель буде вищою, ніж у базовому прогнозі, але все одно залишиться менше 10%, вважає голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає РИА Новости.

Базовий прогноз МЕР на 2016 рік виходить з того, що середньорічна ціна нафти становитиме 50 доларів, а інфляція — 6,4%.

"Такий сценарій підготовлено, це саме сценарій, а не прогноз. У цьому випадку ми відчуємо трохи вищу інфляцію, вона буде меншою, ніж 10%, але вищою, ніж у базовому прогнозі", — сказав міністр журналістам, відповідаючи на питання, якими будуть наслідки для економіки стрес-сценарію з середньорічною ціною на нафту в 2016 році в 25 доларів.

"Відбудеться і деяке ослаблення курсу рубля, деяке зниження ВВП — менше, ніж це було в 2015 році (мінус 3,7% — ред.), і, звичайно ж, будуть випадати доходи бюджету", — додав голова Мінекономрозвитку.

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Улюкаєв нагадав, що уточнений макропрогноз на поточний рік Мінекономрозвитку РФ представить у квітні.