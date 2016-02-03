ЗМІ оприлюднили прізвища вкладників, які виводили активи з "Дельта банку"

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Судову владу» і реєстр судових рішень.

Як пише видання, зокрема, син екс-міністра юстиції Максим Лавринович поручився за виплату боргу «Укргазвидобування» перед «Дельта банком» на суму 79,87 млн грн. У лютому 2015 року, коли «Укргазвидобування» не розплатилося, з рахунку Лавриновича списали 12 млн грн.

30 квітня Лавринович відступив свої вимоги до «Укргазвидобування» на суму 12 млн грн Андрію Вікторовичу Морозу, який тепер подає судові позови про стягнення боргу з компанії.

Так само поручителем по заборгованості «Укргазвидобування» був Олександр Біланенко, на той момент член ради Національного банку, призначений постановою Верховної ради навесні 2014 р. Скільки «Дельта банк» списав з рахунку Олександра Біланенка невідомо.

Наразі встановлено імена десяти осіб, які поручалися за кредити ПАТ «Укргазвидобування»:

Побережна Інна Петрівна (13,50 млн грн) – дружина Сергія Побережного, члена правління «Укрсоцбанку»;

Мілявський Анатолій Якович (50,50 млн грн) – згадується як член банди «Киселя», кримінальний авторитет на прізвисько «Макс», «Фортуна», і на чиєму дні народженні начебто був присутній соратник Віталія Кличка – Артур Палатний;

Заярнюк Ірина Андріївна (7 млн грн.) – колишня в. о. голови і замголова правління «Дельта Банку» (2014 р.);

Богуцький Олександр Андрійович (34,00 млн грн) – директор-президент каналу ICTV, директор телегрупи «StarLightMedia»;

Астапова Тетяна Павлівна (сума невідома) – син Андрій Астапов заснував ТОВ «Астапов і партнери», що надає комерційні і юридичні послуги. Сьогодні компанія оформлена на «Скід Роу Пропертіз Енд Інвестментс ЛТД» з Кіпру.

Істомінов Сергій Вікторович (46,00 млн грн) – володіє ТОВ «Сузір’я» з братом Андрієм Істоміновим, який відомий як радник голови правління ПАТ «Чернігівгаз», що контролюють структури Дмитра Фірташа;

Зінченко Віктор Ігорович (сума невідома) – у 2013 р. був замголови правління «Кредитпромбанку», перед ліквідацією власником банку значився Микола Лагун, якому належав «Дельта банк»;

Шаповалов Ігор Анатолійович (40,50 млн грн) – так звуть сина екс-замголови Національного банку Анатолія Шаповалова (2005-2010 рр.). Свого часу Шаповалова-старшого підозрювали у валютних махінаціях в НБУ та сприянню рефінансуванню певних банків за грошову винагороду.

Мороз Андрій Вікторович (12 млн грн.) – право вимоги отримав 30.04.2015 р. від Максима Лавриновича, сина екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича (2002–2005; 2006–2007; 2010–2013);

Біланенко Олександр Георгійович (сума невідома) – колишній член ради Національного банку (до 10 вересня 2015 р.). Був директором Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ (2005-2011), а також помічником Олександра Буряка, народного депутата від Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» у праламенті 4 скликання.

Нагадаємо, у 2013 р. «Укргазвидобування» взяло кредит у «Дельта-банку» на 150 млн грн під заставу своїх виробничих запасів.

Восени 2014 р., коли «Дельта банк» визнали проблемним, але ще до віднесення його до неплатоспроможних, він уклав договори поруки з вищевказаними фізособами за кредитами «Укргазвидобування».

У лютому 2015 р. «Дельта банк» списав кошти з рахунків поручителів, які натомість отримали права кредиторів «Укргазвидобування».

Після введення в банк тимчасової адміністрації у березні 2015 року Фонд гарантування вкладів визнав договори поруки нікчемними. А «Дельта банк» заявив, що після виявлених порушень у травні 2015 р. повернув кошти поручителям.

Але самі поручителі повідомили суду, що грошей не отримали, бо вони були перераховані на «невідомі рахунки», до яких вони не мають відношення.

Наразі відомо, що «Укргазвидобування» отримало від поручителів позови про стягнення заборгованості на більше 200 млн грн.

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Разом з тим, «Дельта банк» так само претендує на стягнення коштів з «Укргазвидобування», вказуючи на те, що договори з поручителями були визнані недійсними. Однак 21 грудня банк програв апеляцію у позові про стягнення 214,11 млн грн. з «Укргазвидобування».

У свою чергу «Укргазвидобування» претензії банку заперечує, посилаючись на довідку про відсутність заборгованості перед «Дельта банком», видану у квітні 2015 р. після списання коштів з рахунків поручителів.