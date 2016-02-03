Гривня на міжбанку зміцнилася до 25,80 за долар

У середу, 3 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,65/25,80 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 28,04/28,2010 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3250/0,3270 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,7711 гривні/долар, на цю годину укладено 284 угоди на суму 107,32 мільйона доларів.